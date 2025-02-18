Обманывали инвесторов из Казахстана и Европы: в Армении накрыли call-центры

В ходе обысков правоохранители изъяли более 70 единиц компьютерной техники.В результате масштабной операции, проведенной сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана и Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении, были ликвидированы два мошеннических call-центра, действовавшие в Ереване.