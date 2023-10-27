"Всё пропало!". Русские бойцы наступают под Красным Лиманом, уничтожая врага

Наши солдаты давно перехватили инициативу на фронте в свои руки. Противник драпает.Пленные военнослужащие украинской армии рассказывают о том, что Вооружённые силы России устроили в районе Красного Лимана.
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