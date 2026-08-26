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Больше не делайте так никогда: эксперт Тихомиров назвал роковую ошибку при сборе грибов

Больше не делайте так никогда: эксперт Тихомиров назвал роковую ошибку при сборе грибов

Начало осени — традиционное время сбора грибов, если, конечно, год окажется урожайным. Многие планируют свои выходные с заездом в лес, а вдоль обочин выстраиваются десятки машин с желающими тихо поохотиться.

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