Больше не делайте так никогда: эксперт Тихомиров назвал роковую ошибку при сборе грибов

Начало осени — традиционное время сбора грибов, если, конечно, год окажется урожайным. Многие планируют свои выходные с заездом в лес, а вдоль обочин выстраиваются десятки машин с желающими тихо поохотиться.
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