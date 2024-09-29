Безуглая: выводя опытные бригады из ДНР, Сырский содействует России

Главком ВСУ Александр Сырский помогает России, из-за того, что проводит неправильные ротации, выводя опытные бригады из Донецкой Народной Республики (ДНР), заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале 29 сентября.
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