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Мигранта, нарушившего закон, задержали в Челябинском аэропорту

Мигранта, нарушившего закон, задержали в Челябинском аэропорту

Иноземец приехал встретить близких, и попался полицейским.Сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту "Игорь Курчатов" совместно с сотрудниками отдела миграции ГУ МВД России по Челябинской области провели операцию по задержанию мигранта-нарушителя.

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