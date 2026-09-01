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Татаев: «Так готовились к «Спартаку, что можем даже с 5% владения мячом забить гол»

Татаев: «Так готовились к «Спартаку, что можем даже с 5% владения мячом забить гол»

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.

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