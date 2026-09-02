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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Захаряна о возможном возвращении Арсена в «Динамо»: «Со мной никто не связывался. Готовы ли рассматривать аренду? Да, но пока говорить не о чем»

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника «Реал Сосьедад» в «Динамо».

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