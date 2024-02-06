Авторы Granblue Fantasy: Relink раскрыли все предстоящие обновления на первую половину 2024 годаРолевой экшен Granblue Fantasy: Relink с разнообразными персонажами от студии Cygames крайне успешно стартовал на ПК и консолях.
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