"Газпром нефть" запустила проект биотоплива из фритюрного масла

На Восточном экономическом форуме "Газпром нефть" презентовала климатический проект, направленный на производство биотоплива из переработанного фритюрного масла для морского транспорта.
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