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Царьград

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"Газпром нефть" запустила проект биотоплива из фритюрного масла

"Газпром нефть" запустила проект биотоплива из фритюрного масла

На Восточном экономическом форуме "Газпром нефть" презентовала климатический проект, направленный на производство биотоплива из переработанного фритюрного масла для морского транспорта.

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