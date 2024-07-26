Газ взорвался на предприятии в ЯНАО, семь человек пострадали, один погиб

На территории одного из расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе заводов взорвался газ. Об этом информирует Telegram-канал «Baza» Отмечается, что из-за происшествия на расположенном неподалёку от населённого пункта Новый Уренгой объекте, который находится в собственности у корпорации «Роснефть», пострадали семеро граждан Российской Федерации.
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