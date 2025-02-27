«Скучно? Старомодно? Пора это менять!» – 5 простых идей, как добавить изюминку в повседневный стиль и получать комплименты каждый день

Время летит, стиль меняется, а хочется лишь одного — ощущать себя красивой и уверенной. Согласны? Если с утра, глядя в зеркало, вы вздыхали: «Опять эти джинсы и серый свитер…», знайте: внести стиль и свежесть в повседневный наряд проще, чем кажется! Главное — это детали.