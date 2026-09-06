Президент США проведёт консультации с посланниками перед разговорами с Москвой и Киевом

Трамп после доклада Уиткоффа и Кушнера сначала свяжется с Путиным, а затем с Зеленским. После получения доклада об итогах переговоров в Москве и Киеве президент США проведёт консультации со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.