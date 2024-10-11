WSJ: Иран грозит ударом союзникам США на Ближнем Востоке при атаке с их стороны

Иран пригрозил нанести удар по союзникам Соединенных Штатов в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, если их воздушное пространство или территория будут использованы для атаки на Иран, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии