Очевидцы: охранник мог избить до смерти мужчину на фестивале под Петербургом

По словам очевидцев, охранник мог убить одного из посетителей фестиваля под Петербургом. Ранее мужчина уже был фигурантом уголовного дела.
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