Охотнадзор Ленобласти за месяц отчитался о поимке 102 охотников-нарушителей

В Ленинградской области сегодня, 13 мая, завершается активная фаза весенней охоты. Как сообщает пресс-служба Охотнадзора региона, далее охота будет разрешена только на селезня утки с использованием подсадной птицы.
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