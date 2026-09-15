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FiNE NEWS

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С 16 сентября по мосту Александра Невского возобновляется движение трамваев

В Санкт-Петербурге с 16 сентября 2026 года с 9:30 по московскому времени возобновится движение трамваев по мосту Александра Невского после завершения ремонтных работ.

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