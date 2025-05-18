Пентагон рассекретил исследования о сознании после смерти: что скрывали почти полвека Ирина ВальковаВ начале мая 2025 года Министерство обороны США рассекретило архивные материалы, которые почти полвека находились под грифом «совершенно секретно».
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