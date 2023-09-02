Военное обозрение

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Музыка вечна. Оркестр должен играть. Ещё раз о ЧВК «Вагнер»

Музыка вечна. Оркестр должен играть. Ещё раз о ЧВК «Вагнер»

Вам не кажется странным тот интерес к личности Евгения Пригожина, который возник после его гибели? Понятно, что Евгений Пригожин – личность незаурядная, интересная, со сложной судьбой.

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