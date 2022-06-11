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Арестович напугал Европу будущим союзом армий РФ и Украины

Арестович напугал Европу будущим союзом армий РФ и Украины

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил о том, что при успешном окончании специальной операции РФ на Украине, ВСУ придётся присоединиться к российской армии, и тогда этот «союз» европейцы остановить уже не смогут.

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