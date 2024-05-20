Для жителей Мангистау проведут консультацию по вопросам всеобщего декларирования

Казахстанская ассоциация налоговых консультантов совместно с департаментом государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области проведет 22 мая этого года (среда) в городе Актау республиканскую акцию - «День открытых дверей по вопросам всеобщего декларирования», передает inAktau.