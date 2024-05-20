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Для жителей Мангистау проведут консультацию по вопросам всеобщего декларирования

Для жителей Мангистау проведут консультацию по вопросам всеобщего декларирования

Казахстанская ассоциация налоговых консультантов совместно с департаментом государственных доходов (ДГД)  по Мангистауской области проведет 22 мая этого года (среда) в городе Актау республиканскую акцию -  «День открытых дверей по вопросам всеобщего декларирования», передает inAktau.

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