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Царьград

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Путин присвоил новосибирскому химику звание народного учителя

Путин присвоил новосибирскому химику звание народного учителя

Владимир Путин отметил государственной наградой педагога из Новосибирска. Соответствующий указ глава государства подписал 18 сентября.

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