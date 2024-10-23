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Рогов: российские силы ликвидировали штаб ГБР Украины в Запорожье

Рогов: российские силы ликвидировали штаб ГБР Украины в Запорожье

Российские военнослужащие атаковали штаб Государственного бюро расследования (ГБР) Украины. Работа проводилась в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, рассказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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