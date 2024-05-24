Количество кредитных карт на руках у клиентов в апреле сократилось на 2 млн

В апреле количество кредитных карт, находившихся в обращении у клиентов банков, сократилось до менее чем 91 млн, снизившись почти на 2 млн по сравнению с предыдущим месяцем, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные БКИ “Скоринг Бюро”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии