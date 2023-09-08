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Дела дачника: названы самые благоприятные дни для посадки озимого чеснока в сентябре и октябре 2023 года по лунному календарю

Дела дачника: названы самые благоприятные дни для посадки озимого чеснока в сентябре и октябре 2023 года по лунному календарю

Дела дачника: названы самые благоприятные дни для посадки озимого чеснока в сентябре и октябре 2023 года по лунному календарю Ирэн ОрлонскаяСогласно лунному календарю, рекомендуется выбирать дни сильного роста луны для посадки озимого чеснока.

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