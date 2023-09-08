Дела дачника: названы самые благоприятные дни для посадки озимого чеснока в сентябре и октябре 2023 года по лунному календарю Ирэн ОрлонскаяСогласно лунному календарю, рекомендуется выбирать дни сильного роста луны для посадки озимого чеснока.