Племяннице Ле Пен вылили на голову пиво на сельхозвыставке в Париже

AP Photo / Claude Paris Племяннице лидера фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен Марион Марешаль облили пивом на сельскохозяйственном салоне в Париже, сообщили в Agence France-Presse (AFP).
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