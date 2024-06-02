Клетки были бесполезны. Россия изобрела новый рецепт чудо-танка

Русские военные стали применять новую защиту для танка Т-90М "Прорыв", пишет Interia. Клетки, которые использовали ранее, оказались не совсем удобными — они мешают нормальной эксплуатации боевой машины, снижая ее мобильность и ограничивая экипажу обзор.
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