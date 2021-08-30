Фанаты устроили драку во время боя блогера Пола с Тайроном Вудли

ESPNRingside/twitter.com Встреча бывшего чемпиона UFC американца Тайрона Вудли с блогером Джейком Полом запомнилась болельщикам боев не только поединком экс-чемпиона в полусреднем весе с медийной персоной, но и потасовкой, которую устроили фанаты.