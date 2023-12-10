Названа «красная линия», ниже которой рублю не дадут упасть

Минувшая неделя наверняка разочаровала оптимистов, ждавших продолжения усиления рубля в декабре. Вместо этого наша национальная валюта перешла к привычному курсу на ослабление, сдав позиции с 89 до 92 за доллар.
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