🇺🇦Боевики ВСУ продолжают оборудовать огневые позиции минометов во дворах многоквартирных домов😡 #ЗСУ #ВСУ #Украина #Миномет.
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🇺🇦Боевики ВСУ продолжают оборудовать огневые позиции минометов во дворах многоквартирных домов😡 #ЗСУ #ВСУ #Украина #Миномет.
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