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Царьград

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Мексика против США: Эбрард назвал 50% пошлины на сталь несправедливыми

Мексика против США: Эбрард назвал 50% пошлины на сталь несправедливыми

Министр экономики Мексики Марсело Эбрард раскритиковал решение США повысить пошлины на импорт стали до 50%, назвав его несправедливым.

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