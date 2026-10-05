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Регионы России

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Пассажиры заблокировали аэропорт Волгограда из-за задержки рейса Москва – Сочи

Пассажиры заблокировали аэропорт Волгограда из-за задержки рейса Москва – Сочи

Инцидент произошёл в выходные дни: задержка рейса SU1042 Москва – Сочи составила почти двое суток. Самолет был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту Гумрак из-за закрытия воздушного пространства в Сочи, что стало причиной переноса времени вылета с 3 октября 17:40 на 4 октября 14:48.

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