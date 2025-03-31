Россия противостоит миграционному кризису: заявление Александра Гребенкина

Александр Гребенкин, заместитель секретаря Совета безопасности России, сообщил о попытках недружественных стран использовать миграцию против интересов России, вовлекая мигрантов в протесты и обостряя этнические конфликты.
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