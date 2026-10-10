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"Попросили немножко потерпеть": Задержание "Рыбаря" в Черногории – часть плана Кремля? В словах Медведева увидели намек

"Попросили немножко потерпеть": Задержание "Рыбаря" в Черногории – часть плана Кремля? В словах Медведева увидели намек

В Черногории задержан один из ведущих русских военных аналитиков – Михаил Звинчук, основатель мегапопулярного в военном Рунете военно-аналитического центра "Рыбарь".

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Странник

"Хотя у нас и любят пинать МИД по поводу и без, именно МИД в первую очередь обеспечивает защиту прав российских граждан за границей." Зачем выдавать желаемое за действительность? МИД ДОЛЖЕН обеспечивать защиту, но не делает этого, если задержанное лицо простой российский гражданин и нет шумихи в СМИ. Это просто теплое метсо для детей из мида и все. А все хотят чтобы они еще и работали и защищали интересы России. Вы с ума сошли что ли :) Вы до сих пор не понимаете ПОЧЕМУ у нас такие провалы во внешней политике и почему любая шавка на Россию рот открывает?