В Хабаровском крае предъявлено обвинение в незаконной рубке лесных насаждени

Противоправная деятельность участников организованной группы, которые занимались рубкой лесных насаждений без разрешительных документов на территории одного из лесничеств в районе имени Лазо, была пресечена сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю осенью прошлого года.
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