Деградация лидера: скандалы вокруг Boeing

Сын немецкого иммигранта Уильям Эдуард Вильхельмович Боинг создал в Соединённых Государствах Америки столь совершенные грузовые и пассажирские самолёты, что антимонопольное расследование запретило тамошним авиаперевозчикам пользоваться техникой собственного производства – иначе никто бы не выдержал конкуренции с ним.