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Деньги, безопасность и спор о территориях: США и ЕС разрабатывают новое мирное соглашение по Украине

Деньги, безопасность и спор о территориях: США и ЕС разрабатывают новое мирное соглашение по Украине

Гарантии безопасности, восстановление Украины и энергетическое перемирие стали предметом новых переговоров.

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