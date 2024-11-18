Горожанам рассказали, где можно бесплатно получить помощь специалистов

В семейных центрах города Москвы специалисты оказывают содействие гражданам в решении сложных вопросов, связанных с алиментными обязательствами, оформлением опеки, защитой прав и интересов несовершеннолетних, а также информируют о льготах и мерах государственной поддержки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии