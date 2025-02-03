При взрыве в «Алых парусах», предварительно, пострадал основатель батальона «Арбат»

По данным «Ъ», взрывное устройство сработало, когда Саркисян зашел в подъезд вместе с охранниками. Издание отмечает, что президент федерации бокса ДН госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, один из его охранников погиб.
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