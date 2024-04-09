Советник Ethereum требует от правительства США компенсацию в $9,6 млрд

Стивен Нерайофф, влиятельная фигура в сети Ethereum, инициировал существенный судебный иск против правительства США, ссылаясь на необоснованные обвинения и жестокое обращение со стороны федеральных агентов в период с 2019 по 2023 год.
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