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Появились подробности по делу о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году

Появились подробности по делу о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году

Террориста Ислама Яндиева, приговоренного к пожизненному тюремному заключению по делу о теракте в аэропорту «Домодедово», поставили на профилактический учет в СИЗО, как склонного к нападению на правоохранителей.

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