НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Форвард фарма «Сан-Хосе» Потуральски в 3-й раз стал лучшим бомбардиром регулярки АХЛ – 73 очка в 59 играх. Он 3-й игрок лиги с таким достижением

31-летний нападающий «Барракуды» набрал 73 (30+43) очка в 59 играх в регулярном чемпионате лиги.  Американец стал 3-м игроком в истории лиги, выигравшим бомбардирскую гонку трижды в карьере (ранее – в сезонах-2020/21 и 2021/22).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх