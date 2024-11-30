Туск: Польша установила 3,5 тысячи бетонных ежей на границе с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что 3,5 тысячи бетонных ежей были установлены на границе Польши с Калининградской областью Российской Федерации в рамках строительства первого отрезка оборонительной линии «Восточный щит».
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