В десяти лесничествах Приангарья 15 апреля начался пожароопасный сезон

С 15 апреля в Иркутской области объявили начало пожароопасного сезона в десяти лесничествах: Балаганском, Братском, Заларинском, Зиминском, Качугском, Куйтунском, Нижнеудинском, Падунском, Тулунском и Усть-Удинском.
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