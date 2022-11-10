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Замкомандующего НМ ЛНР назвал героями морпехов 155-й бригады и бойцов ДНР в Павловке

Замкомандующего НМ ЛНР назвал героями морпехов 155-й бригады и бойцов ДНР в Павловке

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отметил героизм морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота и бойцов ДНР, которые участвовали в освобождении Павловки в Донбассе.

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