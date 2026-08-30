Обращение Рустама Минниханова по случаю Дня Республики Татарстан

Обращение Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова по случаю Дня Республики Татарстан. «Уважаемые татарстанцы! Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем Республики! В период своей новейшей истории Татарстан утвердился в качестве региона-лидера по многим социально-экономическим показателям и качеству жизни, по праву стал опорным субъектом страны, и сегодня продолжает вносить значимый вклад в развитие государства, обеспечение обороноспособности, технологического лидерства и мощи России.