Почему Россия выигрывает войну беспилотников у Украины

Украина проигрывает в войне беспилотников. Недавно об этом в своей статье написал бывший руководитель Google Эрик Шмидт, который сейчас возглавляет аналитический центр Особых конкурентных исследований, консультирующий правительство США по вопросам искусственного интеллекта и других новых технологий.
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