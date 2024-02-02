Почему Россия выигрывает войну беспилотников у Украины

Украина проигрывает в войне беспилотников. Недавно об этом в своей статье написал бывший руководитель Google Эрик Шмидт, который сейчас возглавляет аналитический центр Особых конкурентных исследований, консультирующий правительство США по вопросам искусственного интеллекта и других новых технологий.