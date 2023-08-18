Карасев назначен на «Спартак» – «Зенит», Медведев проиграл Звереву, Захарян точно в «Сосьедаде», УЕФА выбрал лучших, «Рубин» уволит Рахимова и другие новости

Лена Мисько

я про другие матчи говорить не буду но... это же пипец... у нас футбол ДЛЯ болельщиков? или как? Динамо - Спартак... в среду (!) в 16:45 РФС вы о какой посещаемости матчей говорите? МатчТВ ... о каком рейтинге?