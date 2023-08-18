1. Главным арбитром матча «Зенит» – «Спартак» назначен Сергей Карасев, а прокомментируют самую важную игру лета Журавель и Трушечкин.
Карасев назначен на «Спартак» – «Зенит», Медведев проиграл Звереву, Захарян точно в «Сосьедаде», УЕФА выбрал лучших, «Рубин» уволит Рахимова и другие новости
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Лена Мисько
⚡️ Расписание групп FONBET Кубка России. (https://t.me/russiancup_official) Три завершающих тура. 4️⃣ ТУР 19 сен. 15:00. Краснодар – Динамо 19 сен. 17:15. Балтика – Крылья 19 сен. 17:15. Пари НН – Спартак 20 сен. 15:00. ЦСКА – Сочи 20 сен. 15:00. Урал – Локо 20 сен. 17:15. Рубин – Ростов 20 сен. 17:15. Ахмат – Зенит 21 сен. 17:15. Оренбург – Факел 5️⃣ ТУР 3 окт. 15:00. Урал – Рубин 3 окт. 17:15. Локо – Ростов 3 окт. 17:15. Зенит – Балтика 4 окт. 12:30. Крылья – Ахмат 4 окт. 14:30. Факел – ЦСКА 4 окт. 15:00. Сочи – Оренбург 4 окт. 17:15. Краснодар – Пари НН 4 окт. 16:45. Динамо – Спартак 6️⃣ ТУР 31 окт. 19:30. Зенит – Крылья 31 окт. 20:30. Балтика – Ахмат 1 ноя. 18:30. Сочи – Факел 1 ноя. 18:30. Локо – Рубин 1 ноя. 20:45. Спартак – Краснодар 2 ноя. 18:30. ЦСКА – Оренбург 2 ноя. 20:45. Ростов – Урал 2 ноя. 20:45. Динамо – Пари НН @matchpremier
FONBET Кубок России
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2 час.
Лена Мисько
я про другие матчи говорить не буду но... это же пипец... у нас футбол ДЛЯ болельщиков? или как? Динамо - Спартак... в среду (!) в 16:45 РФС вы о какой посещаемости матчей говорите? МатчТВ ... о каком рейтинге?
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2 час.
Лена Мисько
Разборы ЭСК в этом году под девизом "С Дону выдачи нет"
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2 час.
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