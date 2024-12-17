Почему инновационные внутренности разместили в кузове разработанного еще в СССР УАЗа не уточняется. Создатели сообщили, что электрокар «УАЗ «Буханка» прекрасно прошел 15-месячные ходовые испытания, проехав более 30 000 километров.
ЭлектроБуханка
Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Такое впечатление что на этом заводе руководство какие то странные люди они не хотят или не умеют думать о будущем. Я удивляюсь что ее еще кроме Минобороны кто-то покупает. Но и в Минобороне это делается благодаря коррупции.
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20 час.
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