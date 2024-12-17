ЭлектроБуханка

ВМ

Виктор Максименко

Такое впечатление что на этом заводе руководство какие то странные люди они не хотят или не умеют думать о будущем. Я удивляюсь что ее еще кроме Минобороны кто-то покупает. Но и в Минобороне это делается благодаря коррупции.