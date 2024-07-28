Экс-сотрудник ЦРУ сравнил положение Украины с раком в запущенной стадии

Военная ситуация на Украине похожа на визит к врачу больного с четвертой стадией рака, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон 28 июля в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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