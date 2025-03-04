Инструментализация роли жертвы

Про инструментализацию роли жертвы много написано. В психологии отметим «драматический треугольник» Карпмана с бесконечными «Томом и Джерри», где пульку расписывают на троих — Жертва, Преследователь и Спасатель.
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